Renovatie voor historische trap in basiliek Ronse: "Processie zal opnieuw traditionele route kunnen volgen" 

De crypte is traditioneel de bewaarplaats van de relieken van Sint Hermes. De patroonheilige van de geesteszieken wordt in Ronse al eeuwen vereerd. In de middeleeuwen was Ronse zelfs een belangrijk religieus centrum. Bedevaarders kwamen van heinde en ver om hulp en genezing te vragen.



De oude trap die naar de crypte leidt, zit wat verborgen achter het altaar in de Sint-Annakapel. Nu gaan ze een muur die was dichtgemetseld weer openmaken zodat de oude trap weer kan genomen worden. Maar de bestaande toegang blijft ook open.



"Het is de bedoeling dat de processies zoals ze altijd hebben plaatsgevonden met de relieken in de basiliek en in de crypte, via die toegang verlopen", zegt schepen van Erediensten Wim Vandevelde: "De huidige toegang naar de crypte blijft behouden voor minder mobiele mensen. Maar toeristen zullen naar de basiliek en de crypte kunnen gaan via de de oude trap."



De renovatie van de oude toegang zal 2 miljoen euro kosten.