7 dosissen uit vaccinflesje in plaats van 5: deel van personeel van wzc in Sint-Truiden onverwacht ook al gevaccineerd

In woonzorgcentrum Triamant in Velm zijn gisteren de eerste Limburgers gevaccineerd. Niet alleen de 190 bewoners maar ook 57 personeelsleden kregen al een dosis. Bij de vaccinatie bleek namelijk dat er tot 7 dosissen uit een flesje met het coronavaccin gehaald kunnen worden. Dat zijn er 2 meer dan eerst gedacht. Daardoor was er dus nog over voor de helft van het personeel. "Ik ga niet zeggen dat er gevochten werd om een spuitje, want iedereen is heel collegiaal", lacht directeur Maartje Wils. "Maar ze waren toch wel heel blij dat ze erbij waren."