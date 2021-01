Dubbel zoveel bezoekers in provinciedomeinen tijdens kerstvakantie

Heel wat wandelaars in het provinciedomein van Kessel-Lo komen er om verschillende reden. "Wandelen is zowat het enige wat je nog kan doen samen", zegt een vrouw die met haar moeder komt wandelen. "Samen gezellig thuis eten zit er niet meer in, en wandelen doet ook deugd."

"Ik neem even pauze van mijn werk, als ik dat niet doe, dan zit ik een hele dag achter mijn computer", zegt een lerares van de Hogeschool. "Ik ben tegenwoordig altijd online. Als ik me niet verplicht om af en toe buiten te gaan, dan is dat slecht voor de gezondheid. Ik wandel sinds corora meer en ook heel bewust. Het provinciedomein ligt in mijn achtertuin, dus ik moet het niet ver gaan zoeken."