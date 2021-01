Fastfoodketen KFC eist 7 miljoen euro schadevergoeding van Brussels Gewest en MIVB

Terug naar juni 2019. De eerste vestiging van Kentucky Fried Chicken opent de deuren in ons land: in het CNN-gebouw aan het Noordstation. Eigenaar daarvan is het Brussels Gewest. Vervoersmaatschappij MIVB heeft de concessie voor het verhuren van panden. Eén daarvan gaat in juni naar KFC. Het gebouw staat dan al te koop. Intussen is het ook effectief verkocht aan AXA-bank en moet de fastfoodketen samen met negen andere handelaars vertrekken. En dat is niet naar de zin van het moederbedrijf Autogrill. Die trekt nu naar de rechtbank en eist 7 miljoen euro van het Brussels Gewest en verhuurder MIVB, omdat ze naar eigen zeggen niet geïnformeerd zijn. Dat zeggen ze in de franstalige krant L'Echo.