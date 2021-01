Foltering en verkrachting in Soedanese Koranscholen

Op de beelden is te zien hoe kinderen aan de ketting liggen en geslagen worden. Ismail en Mohamed Nader, twee jongens van veertien, hebben het zelf meegemaakt. Ze probeerden te vluchten uit hun school in Khartoum. Als straf werden ze dagen opgesloten in een kamer, zonder eten of drinken. Ze werden zwaar geslagen en hun lichamen ingesmeerd met teer. “De verwondingen waren zo erg dat ik zelfs z’n ruggengraat kon zien,” zegt Nader, de vader van Mohamed Nader. “Het was vreselijk om te zien, ik herkende mijn eigen zoon niet meer.” Het zag er niet goed uit voor Mohamed Nader. “De dokters zeiden dat zijn organen gestopt waren met werken en dat de kans groot was dat hij het niet zou overleven”, zegt moeder Fatima. Als bij wonder kon de jongen toch herstellen.