Gent heeft actieplan klaar om discriminatie en racisme aan te pakken

Vandaag heeft Gent een nieuw actieplan voorgesteld om discriminatie en racisme aan te pakken in de stad. Gent doet al langer inspanningen rond het thema. Zo deed de stad al praktijktesten op de huurmarkt om te zien of alle mensen dezelfde kansen kregen om een huis te huren. Nu wil ze dat ook doen op de arbeidsmarkt. Er is ook een nieuw plan klaar dat gericht is op zorg voor de slachtoffers. De stadsdiensten werken samen aan zo'n 32 concrete acties.