Gratis webwinkel met sportkledij voor kansarme jongeren in Tongeren wint Publica Award

Dankzij die gratis sportkledij konden 89 kansarme kinderen toch naar een sportclub. "We zijn opgestart in november 2019 maar door de coronacrisis hebben we een half jaar stilgelegen. Dus op anderhalf jaar tijd hebben we toch 89 kinderen kunnen laten sporten. Vroeger waren er dat hooguit 2 per jaar." Alleen kansarme gezinnen uit Tongeren komen in aanmerking voor de gratis kledij.