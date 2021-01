Grote berg met grond en hout vat vuur in Weelde

Er vielen geen gewonden en er is ook relatief weinig hinder voor de buurt. De brand is wellicht ontstaan door zelfontbranding. De brandweer is momenteel ter plaatse om het vuur te doven. Ze doen dat onder andere met een kraan om zo de berg uit elkaar te halen en te blussen. Een hele klus, want de kern van de brand is groot, met steekvlammen van wel een meter hoog. De interventie van de brandweer zal nog minstens een paar uren duren.