Lagere school van Heilig Drievuldigheidscollege in Leuven sluit de deuren in 2025: "Te weinig inschrijvingen"

Daarom gaat de school samenwerken met de Paridaens-school, ook vlakbij in het centrum van Leuven: "Volgend schooljaar kunnen kinderen zich inschrijven in het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar, niet meer in de eerst graad", zegt directeur Hans Bries. "Het heeft een enorme impact op persoonlijk vlak, want ik sta hier ondertussen samen met andere collega's al meer dan 35 jaar. Dat doet toch een beetje pijn want je hebt altijd een levende grote school gehad, en je hebt het stilaan zien afbouwen. Langs de andere kant probeer ik het te zien als een vernieuwde samenwerking met nieuwe mensen en in een groter geheel. Dus dat schept toch ook wel wat kansen."