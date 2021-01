Hoe verging het Devon Sawa, die 20 jaar geleden als "Stan" zijn obsessie voor Eminem niet kon bedwingen?

Volgens Sawa, zo liet hij in oktober 2017 alvast via Twitter weten, kwam hij in het oog van Dr. Dre, die de videoclip zou regisseren, terecht omdat die een fan van de film "Final destination" was. Het feit dat hij in die periode zelf "donkere gedachten" had was dan weer een pluspunt. De opnames omschreef hij als "een gigantisch feest".

Sawa: ""Stan" is een van de weinige projecten waar ik nu nog over opschep. Als men me vraagt wat ik vroeger zoal gedaan heb, dan is mijn antwoord steeds: "Wel, ik was te zien in de Eminem-video." Het was dan ook een iconisch moment: Dr. Dre (die onder meer in 1996 een hit had met "No diggity", red) deed de regie en Eminem was het hoofdpersonage, ook al was hij toen nog niet zo bekend. Ik ben nog steeds trots dat ook ik aan die video heb kunnen meewerken. En dat Dr. Dre me helemaal uit mijn bol heeft laten gaan tijdens de opnames." (Vice Canada, december 2018)