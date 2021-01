Hondenzwemming in Sint-Baafs-Vijve wordt dé blikvanger in Rotterdams museum: "Wij zijn heel trots"

Op de expo in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam (Nederland) zal er onder andere een video te zien zijn met beelden van de traditie door de jaren heen. Vincent Herman zit in de organisatie van de hondenzwemming. Dankzij de VRT kwam hij aan videobeelden van de hondenzwemming in 1958. "We hebben die beelden gebruikt om een video te maken met afwisselende beelden: die van nu en die van vroeger. We zien dat de hondenzwemming van nu nog altijd op dezelfde manier georganiseerd wordt. De locatie is wel opgewaardeerd, omdat de dorpskern van Sint-Baafs-Vijve vernieuwd is. Maar voor de rest is alles hetzelfde gebleven", zegt Herman.

Bekijk hier de originele beelden uit het VRT-archief: (lees verder onder de video)