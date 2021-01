Hoe kunnen we sneller vaccineren tegen corona? Vandenbroucke licht het toe in de Kamer: volg het LIVE vanaf 11.30 uur

Eerder deze week kondigden zowel federale als Vlaamse ministers namelijk aan dat er binnenkort "versneld" gevaccineerd zal worden, nu ons land zekerheid heeft over de volgende leveringen van het vaccin van Pfizer/BioNTech. Over hoe dat precies zal gebeuren, geeft federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, samen met vertegenwoordigers van de taskforce vaccinatie, toelichting in de Kamer.