Kappers nog altijd dicht. Claudia Mamarella uit Genk: “Beter een extra speldje steken dan zelf kappertje spelen”

“Als het niet echt nodig is, kan je dan ook best van je haren af blijven”, zegt Claudia. Met speldjes of clips lukt het vaak om je haren toch mooi op te steken. Zolang je maar niet zelf begint te knippen. Want als je zelf knipt, moet je ook in spiegelbeeld werken, en dat is extra moeilijk.”

Voor mannen is het makkelijker. Die gaan met een tondeuse door hun haren. De verkoop van tondeuses piekt trouwens op dit moment.