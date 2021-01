Kinderkoekjes met nutriscore A: zijn ze echt zo veel gezonder?

Primeur

Of ze lekker smaken weten we zelf nog niet, maar Delhaize pakt deze week in de folder trots uit met de Mini Cookies met citroen, sinaasappel en wortel.

“Het is het eerste koekje voor kids met nutriscore A, een primeur in België”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. “We werken niet met zoetstoffen. We hebben geprobeerd er suiker en zout uit te halen en vezels toe te voegen. Met succes: de koekjes zijn getest bij een smaakpanel en unaniem goed bevonden.”

De nutriscore is het kleurenbalkje op verpakkingen met de letters A tot E, die aangeven hoe gezond een product is. A is de beste score en koekjes zaten tot nu toe nooit in die categorie.

Minder suiker

Een blik op de verpakking leert ons dat de mini cookies per 100 g een voedingswaarde hebben van 459 kcal.

Ze bevatten 17 g vet, waarvan 1,5 g verzadigd vet

Van de 66 g koolhydraten zijn er 15 g suikers

De vezels zijn goed voor 5,5 g

Het zoutgehalte zit op een (lage) 0,03 g

Volgens Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZ Antwerpen, valt dat mooi binnen de normen voor koekjes. “Wij hanteren als richtlijn dat er in 100 g koekjes meer dan 3 g vezels moet zitten, maximaal 15 g vet en dat het gehalte aan suiker niet hoger mag zijn dan één derde van het totale aantal koolhydraten.”

Sommige haver- of multigranenkoekjes vallen ook mooi binnen die normen. “Maar die voegen wel vaak een kunstmatige zoetstof toe. Het feit dat dat hier niet gebeurt omdat de koekjes specifiek voor kinderen bedoeld zijn, is een goede zaak. De drempelwaarde voor het innemen van zoetstoffen ligt bij kinderen namelijk een pak lager dan bij volwassenen.”

De nutriscore

Delhaize is dus terecht trots op z’n koekjes. “Ze lijken me inderdaad een goede keuze”, zegt Sels. “Maar staar je niet blind op de nutriscore. Want die zegt alleen iets over hoe een product zich verhoudt tot de andere merken binnen eenzelfde productcategorie. In dit geval mag je de nutriscore dus alleen vergelijken met die van andere koekjes.”

Alles staat of valt bovendien met de portie die je inneemt en daarover geeft de nutriscore geen advies “Het is niet omdat deze koekjes de nutriscore A hebben, dat je er onbeperkt mag van eten. Als je je bij één portie van deze mini cookies houdt (21 g) lijkt het me wel ok.”

De conclusie van Sels is dan ook positief. “Kinderen mogen best af en toe wat calorieën eten, maar het blijft een koek. Zorg voor variatie. Als het om tussendoortjes gaat, gaat mijn voorkeur als diëtist nog altijd uit naar ongesuikerde melkproducten. Een glas halfvolle melk bijvoorbeeld.”