Koerierdienst DPD schort bestellingen tussen het VK en de EU op wegens "complexe brexitprocedures"

Los van de douaneformaliteiten moeten die ladingen vis en schaaldieren voortaan ook over een speciaal gezondheidscertificaat beschikken en in Schotland duurt dat soms tot vijf uur om dat document te verkrijgen, klagen de vissers. De afnemers in de EU willen uiteraard hun product vers krijgen en haken af, aldus de Schotse vissers. DFDS, de belangrijkste transporteur voor Schotse visserijproducten, heeft de leveringen over het Kanaal tot volgende maandag opgeschort om een aantal administratieve problemen recht te zetten.

Dankzij zijn lange kustlijn kan het Verenigd Koninkrijk en dan zeker Schotland een erg grote exclusieve economische zone met rijke visgronden in de Noordzee en de Atlantische Oceaan claimen. Schotland is dan ook een belangrijke leverancier van vis, kreeften, mosselen, maar uiteraard ook zalm en andere zeevruchten aan de Europese Unie. De EU en het VK hebben vorige maand een handelsakkoord gesloten om een harde brexit met tarieven te vermijden, maar de uitvoer lijdt nu onder onduidelijke procedures, extra rompslomp en daaraan verbonden kosten. Nochtans waren veel Schotse vissers eerder gewonnen voor de brexit omdat zij hoopten om opnieuw het monopolie te krijgen over hun rijke visgronden, maar ze moeten die producten natuurlijk wel kunnen uitvoeren.