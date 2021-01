Ronsenaars kunnen Koningspaar toejuichen vanuit het deurgat tijdens  Bommelsfeesten

Om toch een beetje feest te vieren heeft de Raad der Bommels dit weekend een alternatief carnaval bedacht. De stoet is vervangen door een extra lange rondrit van het Koningspaar in de Koningswagen. Het paar is in het echte leven ook een koppel zodat ze samen in de wagen mogen. Ze rijden alleen rond met de chauffeur en ze zullen geen gadgets uitstrooien, wat anders wel gebeurt. Op de computer kan je de rit volgen en mensen mogen ook van in het deurgat kijken en hen toejuichen. Koninging Justine merkt dat de mensen er naar uitkijken. "Ze kunnen even met iets luchtiger dan corona bezig zijn. Er zijn mensen die zich gaan verkleden als ze buiten komen, of hun huis versieren. Er wordt mooi weer voorspeld, we hopen dat er veel mensen voor hun deur gaan staan.”