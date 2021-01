Leerlingen in Diksmuide volgen les met een fleecedekentje: "Door coronamaatregelen staan ramen open om te ventileren"

Heel wat leerlingen, scholieren en studenten herkennen het probleem vast wel: het wordt steeds kouder in de klas, de aula of het examenlokaal. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moet er altijd voldoende ventilatie zijn. Heel wat scholen zetten daarom tijdens de lessen de ramen in de klassen open. "Dat maakt het natuurlijk fris. Daarom hebben we onze leerlingen een fleecedekentje gegeven", zegt Bart Laleman. Hij is de directeur van 't Saam in Diksmuide.