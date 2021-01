Liveblog - Ziekenhuisopnames blijven  zakken, maar aantal besmettingen daalt nog maar licht

Israël heeft beslist om de lockdown, die er twee weken geleden was ingesteld, nog te verstrengen. "Alles is dicht. Duizenden politieagenten zijn weer op de been om te controleren of mensen zich eraan houden", vertelt onze Israël-correspondent Ankie Rechess in "De ochtend" op Radio 1. De strengere lockdown zal minstens voor twee weken duren.

"Ze willen de besmettingen terugbrengen tot onder de 1.000 per dag. Dat is een hele tijd gelukt, maar daarna is het weer uit de hand gelopen." Vooral bij de ultra-orthodoxe joden en bij de Arabische bevolking zijn er volgens Rechess veel mensen die zich niet aan de regels houden. "Daarover is nu veel boosheid."

Het enige wat volgens Rechess uitstekend verloopt, zijn de vaccinaties. Er zijn al ruim 2 miljoen van de 9 miljoen mensen gevaccineerd. Gisteren liet premier Netanyahu weten dat de hele bevolking in anderhalve maand gevaccineerd zou kunnen zijn.