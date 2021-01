Noodtoestand in Londen, Britse ziekenhuizen staan op instorten: "Virus is onbeheersbaar geworden" 

De Londense ambulancedienst krijgt zo'n 8.000 oproepen per dag. Dat zijn er volgens de stad zo'n 2.500 meer dan op een "normale werkdag". "Het aantal gevallen in Londen is snel toegenomen, er liggen nu een derde meer patiënten in de ziekenhuizen dan tijdens de piek in april," aldus Kahn. De burgemeester verwacht dat het aantal de komende twee weken nog zal toenemen.