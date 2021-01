Maaseikse school vraagt kinderen vanaf 10 jaar om een mondmasker te dragen in de klas

Er gaan stemmen op om ook kinderen vanaf 10 jaar een mondmasker te laten dragen in de klas. Basisschool De Sprong in Maaseik bijvoorbeeld raadt dat nu al aan. Zij hebben heel wat Nederlandse leerlingen, en in Nederland liggen de besmettingcijfers hoger dan bij ons. Bovendien is er ook de vrees dat de Britse variant hier meer gaat circuleren, en die zou besmettelijker zijn. Daarom vraagt de school kinderen vanaf 10 jaar nu om een mondmasker te dragen.

De school nam ook contact op met de preventieadviseur. "Hij stelde voor om extra preventieve maatregelen te nemen en de kinderen aan te moedigen om een mondmasker te dragen", zegt directeur Linde Verstappen. En dat blijkt te werken. "De meeste kinderen van het vijfde en zesde leerjaar dragen al een mondmasker", gaat de directeur verder. "In het vierde leerjaar is dat minder het geval. Maar ook voor onze oproep waren er al kinderen die een mondmasker droegen, omdat ze bijvoorbeeld bij grootouders komen die tot de risicogroep behoren."

De school raadt aan een mondmasker te dragen, maar verplicht het niet, want dat mag momenteel niet.