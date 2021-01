Vrouw van 29 sterft bij ongeval in Melsbroek, bestuurder van 21 in kritieke toestand naar ziekenhuis

Het ongeval gebeurde rond 19.30 uur vanavond. Een wagen die uit de richting van Machelen kwam, ging op de Haachtsesteenweg ter hoogte van BMW-garage Tanghe van de baan en belandde tegen een bedrijfsgebouw.

“De gevolgen waren rampzalig”, zegt korpschef Filip Van Steenbergen van de politiezone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst). “De passagier, een vrouw van 29, is bij de klap omgekomen. De bestuurder, een man van 21, is door de brandweer bevrijd uit het wrak en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht."

De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. “Op de plaats van het ongeval is er een flauwe bocht en er wordt al wel eens extra gas gegeven om het groene licht te halen even verderop. Er zijn in het verleden nog ongevallen gebeurd. Bovendien was het ook licht aan het ijzelen. Mogelijk ligt daar de oorzaak, maar dat wordt momenteel nog onderzocht.”

De Haachtsesteenweg bleef in de rijrichting Steenokkerzeel verschillende uren gedeeltelijk afgesloten. “Omdat we vlakbij een verkeersactie aan het houden waren, beschikten we over voldoende manschappen om het verkeer wel in beide richtingen te laten passeren over de andere twee rijvakken.”

Over de identiteit van de slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Ze zijn afkomstig uit de buurt. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld.