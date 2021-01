Militaire oefening op Klein Schietveld Brasschaat: "Wees niet ongerust over knallen of lichtflitsen"

De oefening die vier dagen zal duren, vormt het einde van de basisopleiding van de nieuwe recruten. Er zullen knallen te horen zijn en er zullen hier en daar ook legervoertuigen ingezet worden. Om te vermijden dat ongeruste burgers naar de politie zouden bellen, brengt het leger de omliggende gemeenten van het Klein Schietveld in Brasschaat altijd op de hoogte.

Maar het is ook een populaire omgeving voor wandelaars. "Nu voor alle duidelijkheid, zowel het Klein als het Groot Schietveld in Brasschaat zijn militair domein en dat staat ook zo aangegeven met borden", zegt commandant Geert Bouton in "Start Je Dag". "Op het Groot Schietveld wordt met scherp gevuurd en dat is volledig afgesloten. Op het Klein Schietveld doen we tactische oefeningen en gebruiken we alleen blank munitie. Tot op heden laten we daar wandelaars toe, maar we verwachten wel dat ze op de paden blijven, honden aan de lijn houden en zeker geen militaire activiteiten storen."

Vorige zomer zag het leger zich genoodzaakt om toch enkele wegen aan het Groot Schietveld af te sluiten, omdat wandelaars van de paden afweken.