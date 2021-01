Moeders Voor Moeders veroordeeld wegens discriminatie: vrouwen met hoofddoek moeten toegang kunnen krijgen tot alle hulpverlening

De vzw Moeders voor Moeders in Borgerhout is veroordeeld voor discriminatie door de rechtbank van eerste aanleg, omdat ze moeders met een islamitische hoofddoek alleen maar toelaat en hulp geeft in de inkomhal, en niet in de rest van het gebouw, als ze hun hoofddoek niet afnemen. De vzw voerde naar eigen zeggen een hoofddoekenverbod in, omdat sommige moeders zich niet op hun gemak zouden voelen, als er vrouwen met een hoofddoek aanwezig zijn. Unia, de openbare instelling die discriminatie bestrijdt, ging in overleg met de vzw, maar stapte uiteindelijk naar de rechter. Moeders voor Moeders moet nu haar reglement aanpassen en het hoofddoekenverbod afschaffen. Ze moeten een dwangsom betalen van 500 euro per keer dat een overtreding vastgesteld wordt. De vzw wil nog niet reageren en overlegt nog met haar advocaat.