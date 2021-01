Motivatiepsycholoog: "Stel dat vaccinatieperspectief niet wordt gehaald, dan krijgen we dubbele mentale weerslag"

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zei vanmiddag als reactie op de versnelde vaccinatiestrategie "het rijk der vrijheid is in zicht". Vandaag kregen we met de extra 300 miljoen bestelde vaccins door Europa én extra dossisen van het vaccin uit één ampule veel goed nieuws. Een boost voor onze motivatie om het nog heel even vol te houden? Zo simpel is het volgens motivatiepsycholoog Elke Geraerts niet: " Ik vind dat erg veel optimisme dat in de samenleving wordt gepompt, omdat er nog veel onduidelijkheden zijn." Met onduidelijkheden doelt ze op de timing van de levering van de vaccins en het aantal vaccinatoren.



