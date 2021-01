Na wandelen en fietsen hengelen in de lift: "Mensen kunnen nog buiten komen en recreatief vissen" 

"We doen elk jaar drie evenementen, maar door het stijgende aantal leden hebben we dat gelukkig kunnen compenseren. Want we hebben heel wat kosten te dragen, zoals het beheer van de Demerarm in Aarschot, het uitzetten van vissen, maar ook kosten aan de oevers", gaat Cypers verder. "En dit jaar hebben we ook subsidies gekregen van de stad Aarschot." Onder de extra leden zitten heel wat ex-hengelaars die hun visstokken na jaren weer van stal haalden. Cypers hoopt op ook wat meer jeugd die het hengelen gaat opzoeken. "Nu de wandelwegen en fietsroutes overal vol geraken is het vertoeven aan de oever ook een leuke ontspanning."