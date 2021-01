Niet 5, maar 6 of zelfs 7 dosissen uit één flesje Pfizer-vaccin: hoe kan dat? En is het wel veilig?

Het Pfizervaccin wordt aangeleverd in kleine flesjes of ampullen. Vooraleer het vaccin in je arm belandt, moet een arts of verpleegkundige wat van die vloeistof met een spuit optrekken uit de ampul.

Eén inspuiting moet exact 0,3 milliliter vloeistof bevatten. Maar in de ampul kan in principe tot 2,1 milliliter vloeistof zitten. Als die volledig vol zit, kan je daar dus in theorie 7 dosissen uit halen in plaats van 5.