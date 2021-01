Kleine zomerkampen nu al volgeboekt: “Mijn man zei: dat ontploft hier.”

Ine organiseerde vorig jaar voor het eerst een kamp in haar eigen tuin. Dat was een succes en dit jaar houdt ze 2 weken een kamp in de paasvakantie en 4 weken in de zomer. Daar was plaats voor 60 kinderen. Alles was in een mum van tijd volzet. Ze kan amper geloven wat er gebeurde op het moment dat de inschrijvingen startten: "Mijn man zei dat het ontplofte! Vanaf 8 uur maandag mochten ouders inschrijven en de mailbox ontplofte. In 1 minuut waren er al meer dan 100 inschrijvingen en er staan nu 52 mensen op de wachtlijst.”