Nu al stormloop op allerlei kinderkampen in de schoolvakanties

Tussen oktober en nu zijn er bijna dubbel zo veel inschrijvingen voor de zomervakantie, vergeleken met dezelfde periode het jaar ervoor. En ook de krokus- en paasvakantie doen het goed.

Die hoge cijfers zien ze onder andere ook bij Yes Events in Mechelen, dat vooral kampen in onze provincie organiseert, zien ze dat mensen steeds vroeger beginnen te plannen en zich niet laten afschrikken door corona. "Integendeel", zegt Thomas Opdenacker van Yes Events. "De herfst- en kerstvakantie zijn vlot verlopen ondanks de hoge coronacijfers in het land. We zijn toen gewoon kunnen blijven doordoen, en dat lijkt ouders aan te zetten om ook al voor de komende vakantieperiodes te boeken."

Vorig jaar gingen 6.000 kinderen op kamp met Yes.