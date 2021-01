Odisee Hogeschool houdt infodag speciaal voor volwassenen die zich willen omscholen na de coronacrisis

De Odisee Hogeschool heeft in Oost-Vlaanderen afdelingen in Aalst, Gent en Sint-Niklaas. Daarnaast zijn er ook afdelingen in en rond Brussel. De school houdt op zaterdag 9 januari een speciale infodag gericht op volwassenen die zich willen omscholen, of die opnieuw willen studeren. Wie belangstelling heeft kan zich inschrijven via de website van de hogeschool. Op de infodag kan je een les volgen, cursussen bekijken of chatten met lesgevers om info te vragen over de verschillende opleidingen. Volgens Catherine Decraene van de hogeschool in Sint-Niklaas heeft de coronacrisis heel wat mensen doen nadenken over hun beroep, waardoor er een publiek is dat weer wil studeren.