Oostakker: kitten belandt in vossenklem en sterft

“Mies overleefde het jammer genoeg niet. De verwondingen waren veel te erg. Mies was nog maar zes maanden oud", gaat het baasje verder. "We hadden haar sinds augustus.” Voorlopig is het nog niet duidelijk waar de kitten in de vossenklem stapte. Toch heeft Charlotte een duidelijke boodschap voor de eigenaar: “Let alsjeblieft op. Het is levensgevaarlijk, zowel voor dieren als voor kinderen. Stel je voor dat er een kind in was gestapt. Dan kon dat tot een amputatie leiden.” De eigenares van de kat is nog niet naar de politie gestapt om een klacht in te dienen, maar overweegt het wel.