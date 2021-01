Geen versoepelingen (behalve voor rijscholen) en reisregels tot na krokusvakantie: dit besliste het Overlegcomité

De coronacijfers in ons land mogen dan nog steeds gunstig evolueren, het is nog niet het moment om te versoepelen, vinden de verschillende regeringen in ons land. "Ondanks de algemene dalende trend, stijgt het reproductiegetal opnieuw licht. Ook de bezettingsgraad van intensieve zorg blijft op een hoog niveau. Het is bovendien nog te vroeg om de eventuele impact van terugkerende reizigers, de voorbije feestdagen en de heropening van de scholen te evalueren", klinkt het.

Er komt één versoepeling. Voor rijscholen, omdat de achterstand te groot werd. Wie een rijbewijs B wil behalen, een gewoon autorijbewijs (of BE mét aanhangwagen), kan vanaf maandag opnieuw terecht bij de rijscholen en examencentra. Sinds midden december waren alleen theoretische lessen en examens mogelijk voor dat type van rijbewijs. Praktijklessen en -examens mochten niet, behalve voor motorfietsen, bussen en vrachtwagens.

Voor de rest blijven dus de huidige maatregelen gelden. Voor verdere versoepelingen, denk aan de contactberoepen zoals kappers, moeten we kijken naar het nieuwe Overlegcomité van 22 januari.