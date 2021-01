Police Academy-actrice Marion Ramsey overleden

Het grote publiek zal Marion Ramsey kennen van de bekende "Police Academy-films." Ze behoorde in de jaren tachtig bij de vaste cast van de films waar ze de rol speelde van Laverne Hooks.



Naast haar rol in Police Academy speelde ze mee in enkele andere tv-series zoals "Beverly Hills", "90210", "MacGyver" en "The Jeffersons". Ze had ook een rol in "Cos", de comedyshow rond Bill Cosby.

Ook de filmwereld kende Marion Ramsey: ze speelde mee in onder andere "Return to Babylon(2013)" en "Recipe for disaster(2003)". Haar laatste filmrol speelde ze in 2018 in de film "When I sing."



Behalve van de camera's, hield Ramsey ook van het toneel. Zo speelde ze verschillende theaterrollen op Broadway. Ze acteerde onder meer in ‘Eubie!’ en ‘Grind’, en ze toerde de VS rond met de musical ‘Hello Dolly’.

“Marion was een ongelofelijk innemend en lief persoon. Haar aanwezigheid kon een kamer verlichten. Dat ze er niet meer is, voelen we nu al. We zullen haar missen en altijd van haar houden”, liet haar manager in een verklaring weten.

Bekijk hieronder de trailer van de laatste Police Academy-film (1989) waarin ze meespeelde: