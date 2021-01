President Trump roept op tot eenheid en verzoening: "Mijn focus ligt nu op vlotte overdracht van de macht"

Een hele dag lang bleef de Amerikaanse president weg uit de media. Zijn persoonlijke socialemediaprofielen waren ook geblokkeerd, waardoor hij zich ook op die manier niet kon uiten. Maar rond 19 uur (Amerikaanse tijd in Washington) gaf hij opnieuw een toespraak. Hij deelde ook een video op zijn eigen Twitteraccount, dat intussen wel weer opengesteld is.

Trump begon zijn toespraak met de bestorming van het Capitool te veroordelen. Hij sprak over een "gruwelijke aanval". "Net als alle Amerikanen ben ik verontwaardigd door het geweld, de wetteloosheid en de herrie." De president beweerde ook dat hijzelf meteen de Nationale Garde en federale veiligheidsdiensten heeft opgeroepen om het Capitool te beschermen en de indringers eruit te zetten. Daarover was de voorbije twee dagen wel wat onduidelijkheid. Er is sprake van dat vicepresident Mike Pence uiteindelijk de Nationale Garde inriep omdat Trump geweigerd zou hebben.

Bekijk de toespraak en lees verder onder de tweet: