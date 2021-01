Probleemwolven kunnen voortaan geschoten worden, maar onder zeer strikte voorwaarden

Wolven die overdag in een veld nabij een woning gefilmd worden, wolven die zich voeden met schapen of die een landbouwstal binnendringen, ... het zijn voorbeelden van probleemsituaties die evenwel te maken hebben met natuurlijk gedrag van de wolf. "En dat kan je maar proberen te voorkomen door weiden met vee op de juiste en veilige manier af te schermen. Veehouders kunnen daarvoor nog altijd subsidies krijgen en ik blijf hen oproepen om daar gebruik van te maken," benadrukt minister Demir. Maar er was wel nood aan duidelijkheid rond problematisch gedrag van een wolf dat toelaat om wel in te grijpen. Dus werd nagegaan hoe ze in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen en Zweden met zulke situaties omgaan. Vervolgens stelde het Agentschap voor Natuur en Bos na overleg met landbouw-, jagers- en natuurverenigingen een Vlaams interventieprotocol op.