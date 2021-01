Radar in Gentse haven brengt vliegbewegingen van vogels aan windturbines in kaart

“Industriële zones zijn een prioritaire zone voor de ontwikkeling van windturbines. We weten dat er in de Gentse haven op dat vlak nog veel mogelijkheden zijn”, zegt De Bie. “We willen dan ook onze verantwoordelijkheid nemen en kijken wat de vliegbewegingen zijn die vogels maken in de Gentse haven. 54 procent van de vliegbewegingen zijn afkomstig van meeuwen. We willen kijken of die meeuwen last ondervinden, tegen onze turbines vliegen en of we dat kunnen vermijden.”