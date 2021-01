Royals in een lastig parket: de dronken Duitse prins, het Thaise charme-offensief en derde dochter voor prins Albert?

De Britse prins Harry spande in november een rechtszaak tegen het Britse sensatieblad de Mail on Sunday, omdat hij meer zelfdodingen onder militairen vreesde. Dat blijkt nu uit gerechtsdocumenten.



De Mail on Sunday wreef Harry in een artikel aan dat hij geen contact meer had met de Royal Marines, Britse mariniers. Hij zou zijn kameraad-soldaten de rug hebben toegekeerd en een brief genegeerd hebben van Lord Dannatt, een gewezen leidinggevende binnen het leger, waarin aangedrongen werd op steun.



Harry won de rechtszaak. Het verhaal klopte niet en de krant bood zijn excuses aan. "We begrijpen nu dat Harry privé in contact is gebleven met individuen van de strijdkrachten. Hoewel hij in eerste instantie de brief door administratieve problemen niet heeft ontvangen, heeft hij er – nadat hij erover had gehoord – wel op gereageerd", aldus de Mail.