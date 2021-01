Na storing bij noodnummers: "Maar helft sms’en BE-Alert is verstuurd, onaanvaardbaar", zegt gouverneur Berx

Vannacht en vanmorgen was er een grote storing bij de noodnummers 100, 101 en 112. Dat kwam door een storing bij telecomoperator Proximus die intussen van de baan is. Heel wat mensen ontvingen over die panne een bericht van het nationale crisiscentrum via BE-Alert. Maar niet iedereen. "Dat is problematisch. De helft van de sms'en is niet verstuurd door BE-Alert", zegt Antwerps gouverneur Cathy Berx in "Start Je Dag". Ook in de provincie Oost-Vlaanderen ging het versturen erg traag. Om 8u35 was nog geen derde van de ingeschreven daar verwittigd. In sommige provincies leek wél iedereen de sms gekregen te hebben. "Iedereen die ingeschreven was heeft de sms gehad in Vlaams-Brabant", zegt de gouverneur daar Jan Spooren. "Maar het ging allemaal inderdaad erg traag."