Wandelquiz in vier Antwerpse parken moet kinderen meer doen bewegen

Samen met hun trouwe mascotte Antwan organiseert Sporting A, de sportdienst van de stad Antwerpen, een grote wandelquiz in vier Antwerpse parken. In Hof De Bist, Fort 8, het Boekenbergpark en het Nachtegalenpark kunnen ouders met hun kinderen deelnemen aan de quiz terwijl ze door de parken wandelen. "De soms wat saaie wandelingen blazen we zo nieuw leven in en we zetten de jongsten onder ons aan tot meer sport en beweging," zegt Jan Buytaert van Sporting A.