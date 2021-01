Provincie Antwerpen investeert 6,9 miljoen euro in fietspaden: "Meer dan 38 km nieuwe of vernieuwde fietspaden in 29 gemeenten"

"Dit jaar volgt er nog eens een investering van 14 miljoen euro," zegt Lemmens. "Daarvan is 10 miljoen voorzien voor eigen investeringen in de fietsostrades en 4 miljoen euro voor gemeenten en steden die zelf infrastructuur aanleggen of verbeteren. Maar dat kan nog meer worden naargelang de aanvragen die binnenkomen."

Intussen werkt de provincie ook zelf voort aan de fietsostrades: "De fietsostrade Antwerpen-Lier is nu een heel belangrijke. Daar zullen we dit jaar het knooppunt in Lier afwerken. Daarnaast is ook de fietsostrade Herentals-Balen heel belangrijk, toch meer dan 36 kilometer in de Kempen, waar we hopen in de loop van volgend jaar grote delen af te zullen hebben."