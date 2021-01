Vaccinaties in woonzorgcentrum in Sint-Pieters-Leeuw uitgesteld door nieuwe corona-uitbraak

Eén afdeling met 31 bewoners is in cohorte geplaatst, dat is ongeveer een 25 procent van de instelling, en daarom moet het toedienen van de vaccins, voorzien voor volgende week, worden uitgesteld: "Er zijn richtlijnen vanuit de overheid dat wanneer er een uitbraak is in een woonzorgcentrum, dat die in remissie moeten zijn, vooraleer er kan gevaccineerd worden", zegt directeur Herman De Vriese. "Wij zitten nu op de top van de uitbraak, en normaal was de vaccinatie voorzien voor volgende week. Dus ik vermoed dat we moeten verschuiven naar de laatste week van januari."