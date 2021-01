Na de 33 doden: vanaf volgende week weer bezoek welkom in woonzorgcentrum Hemelrijck

Naast het bezoek - onder strikte voorwaarderen weliswaar - mogen de bewoners stilaan weer naar hun eigen kamers. "Of we bang zijn van die versoepelingen? Ja, maar deze situatie is niet meer houdbaar", vertelt Guido Nicolaï, de hoofdarts van het woonzorgcentrum. "We moeten alles afwegen, en ook het psychosociale is erg belangrijk. Onze bewoners snakken naar hun familie. We gaan de mensen niet opsluiten, dit is geen gevangenis."

Intussen zijn er op 18 januari ook al vaccinaties gepland. "Die zouden zonder problemen moeten verlopen. We hopen dat alle bewoners op 2 dagen tijd allemaal gevaccineerd kunnen worden." Enkel wie 14 dagen coronavrij is, krijgt een vaccin.