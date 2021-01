Outing van veldrijder Justin Laevens plots in de schijnwerpers na interview: "Het peloton aanvaardt me zoals ik ben"

Toch voelde hij de nood om zich te outen in het peloton: “Dan kon ik gelukkig zijn en hoefde ik niets meer te verbergen in de crosswereld.” Zijn bezorgdheid over zijn imago onder de renners bleek onnodig. “Ik heb nog geen enkele rare reactie gekregen. Ik word volledig aanvaard zoals ik ben, alles is net als vroeger. Ook als we ons samen omkleden, gedraagt niemand zich anders”, zegt Laevens.

Ook de honderden berichten en steunbetuigingen die hij nu krijgt via sociale media zijn uitsluitend positief. “Dat doet mij toch wel deugd. Ook mijn vriend had nooit verwacht dat dit zoveel zou losmaken. Ik krijg nu ook plots meer aandacht van knappe jongens”, lacht hij. “Maar daar gaat hij heel rustig mee om. Hij is helemaal geen jaloers type, hij is blij voor mij met de vele mooie reacties die ik krijg”, besluit de renner.