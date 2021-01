Zo ziet versnelde strategie eruit: vanaf maart 65-plussers, vanaf juni algemene bevolking en afronden in september

De vaccinatie ging deze week van start in de woonzorgcentra, maar er kwam meteen kritiek omdat die campagne niet snel genoeg zou gaan. De federale regering spoorde de taskforce vaccinatiestrategie daarop aan een plan uit te werken om te versnellen.

Vandaag is de versnelde strategie voorgesteld in de Kamercommissie Volksgezondheid, met minister Vandenbroucke en de experts van de taskforce. In het nieuwe schema blijven de eerder bepaalde groepen behouden, maar de timing is versneld. Zo komt het ziekenhuispersoneel al vanaf eind deze maand aan bod, en de huisartsen (eerstelijnszorg) vanaf februari.

Die versnelling is mogelijk omdat we vanaf eind deze maand een beperkte hoeveelheid van het Moderna-vaccin geleverd krijgen. Het helpt ook dat er geen 5 maar 6 dosissen van het Pfizer-vaccin uit een flacon kunnen worden gehaald. En voorts hoopt men al in februari op het AstraZenenca-vaccin, dat in het Verenigd Koninkrijk nu al wordt ingezet.

Lees voort onder de slide uit de presentatie.