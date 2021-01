Veulen en pony na 1 dag in de wei verdwenen in Destelbergen: “Het is triest, mijn kameraad is er ziek van”

Of de mannen hun dieren nog zullen terugzien is niet zeker, maar ze hebben er goede hoop op omdat de dieren gechipt zijn en een paspoort hebben. “Ze zijn gemeld als gestolen, dus doorverkopen is moeilijk. Een dierenarts zou die chip ontdekken. We gaan afwachten, meer kunnen we niet doen", zegt de dierenliefhebber nog.

De politie onderzoekt de zaak. Zij bevestigen dat het slot van de weide geforceerd was, maar dat het niet zeker is of dat door een dier of mens gebeurd is. "Het is niet uitgesloten dat de paarden zijn uitgebroken", klinkt het. "Maar diefstal is ook mogelijk. We hopen snel achter de ware toedracht te komen."