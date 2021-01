Vrachtwagen kantelt en belandt in gracht in Turnhout

Niemand raakte gewond en er raakte geen andere voertuigen betrokken. Wel had de brandweer behoorlijk wat werk om de rijbaan te kuisen, want alles hing vol slijk. De vrachtwagen is geladen met rioolslib, maar het is nog niet duidelijk of daar iets van gelekt is.

Om de vrachtwagen te takelen moest eerst de hele inhoud overgepompt worden in een andere tankwagen. Dat overpompen en het takelen heeft enkele uren geduurd, waardoor er ook een hele tijd hinder was voor het verkeer.