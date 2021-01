Waterlek in Vliermaal zet delen van vier Zuid-Limburgse gemeenten tijdlang zonder water

Politiediensten kwamen gisteren toevallig uit op het lek in de Luyssenstraat in Vliermaal. In die straat stond een grote waterplas. Burgemeester van Kortessem Tom Thijsen: "Rond zes uur, half zeven, kreeg ik bericht dat er een breuk was in een toevoerleiding van drinkwater. Een uur later kreeg ik bericht dat het waterlek was gevonden." De ploegen van de waterleiding zijn meteen aan de slag gegaan om het lek te dichten. Vandaag gaan ze verder met de herstelling.

Bij de getroffen bewoners van Borgloon, Heers, Kortessem en Tongeren komt intussen wel weer water uit de kraan. Alleen tien huizen in de Luyssenstraat zelf hebben nog geen water.