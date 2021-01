Uit het Meer van Davos, in het Zwitserse kanton Graubünden in het oosten van het land, lijken wel buitenaardse klanken op te stijgen. De oorzaak is nochtans eenvoudig en is te vinden in het ijslaagje op het wateroppervlak. Kleine temperatuurschommelingen doen het ijs bewegen, en dat veroorzaakt een laag, diep geluid. Bekijk dus de beelden met de luidspreker aan.