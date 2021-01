Werknemers van Pfizer in Puurs krijgen vaccin volgende week al: "Productie vaccins veiligstellen"

Nu is bekend geraakt dat werknemers van Pfizer in Puurs het vaccin al vroeger zullen krijgen, volgende week al. Pfizer maakt het vaccin dat nu als eerste gebruikt wordt wereldwijd. De bedoeling is ervoor te zorgen dat het produceren in alle omstandigheden kan blijven doorgaan en dat ook alle landen kunnen rekenen op de leveringen, zegt het bedrijf in een schriftelijke mededeling.

In totaal werken er 3.000 mensen in de vestiging in Puurs, maar alleen de mensen die betrokken zijn bij de productie zullen een vaccin krijgen. Dat is wel het grootste deel. Werknemers die in aanmerking komen, mogen wel zelf beslissen of ze willen gevaccineerd worden of niet.