Wijnegem Shopping Center lanceert eigen "gps": "Klanten lopen hier soms verloren"

"Het Wijnegem Shopping Center is zo'n 74.000 vierkante meter groot", zegt communicatiemanager Zsofi Horvath. "Wij hebben in het verleden al gemerkt, en dat bleek ook uit bevragingen, dat de bezoeker hier af en toe de weg kwijt is."

Daarom liet het winkelcentrum een app ontwikkelen: "Die moet toelaten dat de bezoeker snel en efficiënt zijn weg kan vinden." Klanten kunnen winkels zoeken op naam of op basis van categorieën, zoals schoenen, boeken of speelgoed. De app kan ook rekening houden met rolstoelgebruikers of mensen met een kinderwagen.

Vanaf morgen kunnen de eerste bezoekers de app testen en hun mening erover geven. Over enkele weken moet hij dan op volle toeren draaien.