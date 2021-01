Zuid-Koreaanse rechtbank veroordeelt Japan tot schadevergoeding voor seksslavinnen tijdens de oorlog

In 1910 annexeerde Japan het voorheen erg gesloten Korea. Koreanen werden tweederangsburgers wiens cultuur en taal systematisch ondermijnd werden. Veel Koreanen belandden in dwangarbeid in de Japanse industrie; veel Koreaanse vrouwen werden tot seks gedwongen met militairen, vooral dan tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In die periode werden 200.000 vrouwen uit bezette gebieden in Korea, China en de Filipijnen door het Japanse leger gevangen gehouden om de troepen aan het front "ontspanning" te geven. Dat werd pas in 1993 erkend door Japan. Een private Japanse organisatie -niet de overheid- heeft sindsdien vergoedingen betaald aan die vrouwen en hun families.